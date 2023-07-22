Умер пассажир, пострадавший в ЧП с прогулочным катером в Финском заливе

В больнице скончался пассажир катера, затонувшего в Финском заливе. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ЧП на воде произошло 21 июля. «На маломерном судне – моторной яхте «Сarver 41» – находилось девять человек, – говорится в сообщении. – В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался».

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

По одной из версий, к затоплению катера могла привести техническая неисправность.

Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова

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