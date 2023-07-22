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NewDayNews.ru

Суббота, 22 июля 2023, 17:22 мск

Новости Северо-Запад

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При обрушении пешеходного моста под Петербургом погиб человек

В Ленинградской области обрушился пешеходный мост. По предварительным данным, погиб один человек, еще девять пострадали.

ЧП произошло на фестивале «Ольгины берега», который проходил в городе Луга. На пешеходный мост поднялись несколько десятков человек. Судя по кадрам с места происшествия, конструкция сложилась пополам.

В результате один человек получил смертельную травму. Еще девять пострадавших госпитализированы, уточняет телеграм-канал «112».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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