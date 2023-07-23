В Петербурге шахматист избил трех человек во время турнира

В Санкт-Петербурге мужчина избил трех человек во время турнира по шахматам. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, дебошир задержан.

Драка произошла в шахматном клубе «Петровская ладья». По неизвестной причине возник конфликт, один из участников взял шахматную доску и напал на судью, администратора и охранника, следившего за порядком во время соревнований.

В результате трое пострадавших попали в больницу, у них рассечения, сотрясения мозга, у одного оторвано ухо. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

Нападавшего шахматиста задержали, устанавливаются его мотивы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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