В Ленобласти пенсионер пострадал, разбирая боевой снаряд

Жителя Ленинградской области госпитализировали с многочисленными травмами после взрыва боевого снаряда. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в СНТ «Песочное» в Выборгском районе. 74-летний мужчина попытался разобрать найденный боевой снаряд в подвале своего дома, боеприпас сдетонировал.
Пенсионер получил травмы и сильные ожоги, его доставили в больницу с обильной кровопотерей.
Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. Выясняется, где пострадавший достал снаряд.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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