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Понедельник, 24 июля 2023, 10:40 мск

Новости Северо-Запад

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В Ленобласти пенсионер пострадал, разбирая боевой снаряд

Жителя Ленинградской области госпитализировали с многочисленными травмами после взрыва боевого снаряда. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в СНТ «Песочное» в Выборгском районе. 74-летний мужчина попытался разобрать найденный боевой снаряд в подвале своего дома, боеприпас сдетонировал.

Пенсионер получил травмы и сильные ожоги, его доставили в больницу с обильной кровопотерей.

Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. Выясняется, где пострадавший достал снаряд.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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