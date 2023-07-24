В Ленобласти пенсионер пострадал, разбирая боевой снаряд

Жителя Ленинградской области госпитализировали с многочисленными травмами после взрыва боевого снаряда. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в СНТ «Песочное» в Выборгском районе. 74-летний мужчина попытался разобрать найденный боевой снаряд в подвале своего дома, боеприпас сдетонировал.

Пенсионер получил травмы и сильные ожоги, его доставили в больницу с обильной кровопотерей.

Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего. Выясняется, где пострадавший достал снаряд.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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