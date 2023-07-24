Во дворе многоэтажного дома в Калининграде нашли тело младенца

В Калининграде обнаружили тело новорожденного мальчика. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Страшную находку сделали жители многоквартирного дома на Киевской улице. Младенец не подавал признаков жизни.

«По данному факту следственным отделом по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка», – отметили в ведомстве.

Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняется личность матери ребенка.

Калининград, Зоя Осколкова

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