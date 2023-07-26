В Санкт-Петербурге ищут диверсанта за поджог на железной дороге

На железной дороге в Санкт-Петербурге неизвестный устроил поджог и вывел из строя оборудование управления стрелками. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем и ищут преступника.

Инцидент произошел на станции Лисий Нос недалеко от Финского залива. Дежурная заметила, что она потеряла контроль над стрелками железной дороги, и сразу позвонила в экстренные службы, передает телеграм-канал Shot.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили сгоревший шкаф, в котором находилось оборудование для управления стрелками. Часть двери была повреждена.

Предположительно, речь идет об умышленном уничтожении имущества. Диверсанта разыскивают.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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