В Санкт-Петербурге ищут диверсанта за поджог на железной дороге

На железной дороге в Санкт-Петербурге неизвестный устроил поджог и вывел из строя оборудование управления стрелками. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем и ищут преступника.
Инцидент произошел на станции Лисий Нос недалеко от Финского залива. Дежурная заметила, что она потеряла контроль над стрелками железной дороги, и сразу позвонила в экстренные службы, передает телеграм-канал Shot.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили сгоревший шкаф, в котором находилось оборудование для управления стрелками. Часть двери была повреждена.
Предположительно, речь идет об умышленном уничтожении имущества. Диверсанта разыскивают.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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