В Санкт-Петербурге у посла России в Замбии украли 400 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов стал жертвой вора. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.
Дипломат обратился в полицию и заявил, что у него украли барсетку с деньгами и документами, когда он был в гипермаркете на Московском проспекте.
Полицейские задержали подозреваемого – 52-летнего водителя. В ходе обыска у него изъяли 230 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов, а также украденные документы.
Свою вину вор признал. Наказание для него определит суд.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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