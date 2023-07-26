В Санкт-Петербурге у посла России в Замбии украли 400 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов стал жертвой вора. Ущерб оценили в 400 тысяч рублей.

Дипломат обратился в полицию и заявил, что у него украли барсетку с деньгами и документами, когда он был в гипермаркете на Московском проспекте.

Полицейские задержали подозреваемого – 52-летнего водителя. В ходе обыска у него изъяли 230 тысяч рублей и 1,5 тысячи долларов, а также украденные документы.

Свою вину вор признал. Наказание для него определит суд.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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