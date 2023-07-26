В Петербурге две школьницы отравились психотропными веществами

В Санкт-Петербурге две девочки попали в больницу с отравлением психотропными веществами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Скорую помощь вызвали к дому на проспекте Ветеранов из-за ухудшения самочувствия двух девочек. Известно, что школьницы живут по соседству, в это время они находились на улице.
«Медики определили, что обе школьницы получили отравление токсичными психотропными веществами», – сообщил источник агентства. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое, обеих поместили в реанимацию.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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