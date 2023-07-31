Исход библейского масштаба: Telegram-каналы Смольного за неделю лишились 30% подписчиков

По итогам июля развеялась иллюзия заинтересованности петербуржцев работой губернатора Александра Беглова и его команды. Большая часть подписчиков Telegram-каналов Смольного оказалась ботами. Это стало ясно после массовой блокировки фейковых пользователей. Залатать образовавшуюся дыру в статистике уже пытаются за счет массовой закупки новых ботов.

Губернатор ботофермы

Согласно данным аналитического портала TGStat Telegram Analytics, массовая зачистка ботов началась 17 июля. Менее чем за неделю Telegram-канал губернатора Александра Беглова лишился 30% подписчиков, их общее число сократилось с 94 тысяч до 63,8 тысячи.

Накачка губернаторского Telegram-канала ботами произошла в ноябре 2022 года. Тогда за десять дней число подписчиков резко возросло сразу вдвое с 51 тысячи до 99 тысяч.

О том, что сперва массово подписавшиеся на губернатора аккаунты, а затем столь же массово удаленные были ботами говорит такой показатель, как охват аудитории – это количество реальных просмотров постов Александра Беглова. По статистике за июль отчетливо видно, что удаление более чем 30 тысяч подписчиков совершенно не повлияло на количество просмотров, оно осталось на среднем уровне 35 тысяч в день – это и есть реальная аудитория губернатора.

На охват аудитории не повлияла и массовая подписка 50 тысяч ботов в конце ноября 2022 года. На графике можно видеть всплеск интереса аудитории к заявлениям губернатора с сентября по октябрь прошлого года – именно в это время в России проводилась частичная мобилизация. После ее окончания показатели вернулись к норме и никак не изменились в конце ноября, когда шла массовая подписка ботов.

Стоит отметить, что после ноябрьской закупки 50 тысяч ботов Telegram-канал Александра Беглова получил специальную отметку в TGStat, как пользующийся нечестными методами продвижения. Однако позже она была удалена по неизвестным причинам, хотя канал так и остался «раздут» за счет ботов.

Telegram-канал Беглова не исключение. Аналогичным образом выглядит статистика других публичных высокопоставленных чиновников Петербурга. Хотя они и раньше не могли похвастать популярностью среди горожан, но после массового удаления ботов их положение ухудшилось еще больше.

Так, стремительное падение количества и без того немногочисленных подписчиков наблюдается с середины июля у вице-губернатора по информатизации и связи Станислава Казарина.

Падение статистики ускорилось в этот же период у вице-губернатора по финансам и контролю за имуществом Петербурга Алексея Корабельникова.

За 18 июля лишилась существенной части своих подписчиков глава Центрального района Петербурга Елена Федорова.

Тот факт, что массовое удаление ботов произошло у петербургских чиновников в один временной промежуток, говорит об использовании ими одной и той же ботофермы. Подобные зачистки происходят в Telegram не первый раз, и основатель TGStat Telegram Analytics Юрий Кижикин уже объяснял, почему фейковые аккаунты удаляются одновременно.

«Если говорить об уникальных аккаунтах, которые были удалены, это примерно 50 тысяч аккаунтов, то есть это, скорее всего, была какая-то ботоферма – сервис по накрутке ботов, подписчиков и просмотров в Telegram, у которой учетки в один день удалились. Эти учетки были подписаны каждая на 500 каналов примерно. Такие чистки происходят регулярно. То есть что такое чистка? У каждого аккаунта в Telegram есть период, в течение которого он будет существовать после того, как перестал проявлять какую-либо активность. По умолчанию эта настройка установлена на шесть месяцев, и по истечении этого срока аккаунт автоматически удаляется. Вот, собственно, эти примерно 50 тысяч аккаунтов потеряли свою активность шесть месяцев назад, поэтому в один день были удалены», – рассказывал Кижикин о причинах массовых удалений ботов.

Быстро поднятое не считается упавшим?

Обращает на себя внимание другой любопытный факт. В середине июля число подписчиков сократилось не только у петербуржских чиновников, но и у подконтрольных Смольному СМИ, а также у просмольнинских блогеров и анонимных Telegram-каналов.

Например, с 17 по 24 июля 30% своих подписчиков лишился главный информационный рупор Смольного «Телеканал Санкт-Петербург». Что особенно примечательно, полгода назад их Telegram-канал уже подвергался массовой блокировке ботов. В целом число подписчиков телеканала упало с 52 тысяч до 24 тысяч.

В середине июля 11 тысяч подписчиков лишился Telegram-канал Brief Петербург, связываемый с Центром управления регионом (ЦУР). Он был создан и начал развиваться осенью 2022 года, в то же время, когда проводилась массовая закупка ботов для Александра Беглова.

Особо стоит выделить просмольнинского блогера Николая Камнева. Своих 30% подписчиков его Telegram-канал «Камнев пишет» лишился все в тот же период – с 17 по 24 июля. Однако к 26 июля число подписчиков Камнева вновь вернулось к прежнему показателю.

Вероятно, блогером была закуплена новая партия ботов. Причина столь оперативных действий может заключаться в том, что Камнев официально получает из бюджета деньги на распространение информации Смольного. По условиям контрактов такая информация должна публиковаться на каналах с минимум 10 тысячами подписчиков, у Камнева же после блокировки ботов оставалось лишь 8 тысяч.

Деньги из бюджета блогер получает через свою жену Ирину Камневу, на которую записан фонд «Новые медиа». Именно с этим фондом Смольный и городской «Телеканал Санкт-Петербург» заключают контракты на продвижение в соцсетях. А уже от фонда подписываются контракты с непосредственными исполнителями, среди которых и Николай Камнев. Одна из главных целей контрактов – это увеличение числа подписчиков. И, вероятно, Камнев с супругой выполняют эту задачу путем закупки ботов.

Как уже было отмечено, произошедшая блокировка ботов указывает на их централизованную закупку. Каналы чиновников и просмольнинских СМИ лишились ботов в один период – с 17-по 24 июля. А в среднем доля ботов на каналах составляла порядка 30%. При этом Николай Камнев первым отреагировал на потерю ботов и оперативно их заменил, а его канал уже давно помечен в TGStat за использование фейковых подписчиков.

Но еще любопытней, что первый раз массовую закупку ботов Камнев производил для своего канала в конце октября 2022 года. Спустя несколько дней после этого началась накрутка 50 тысяч ботов для Telegram-канала Александра Беглова.

Исходя из представленных данных можно прийти к выводу, что на губернатора, чиновников Смольного и просмольнинские блоги были подписаны одни и те же боты, которые закупались централизованно. Во второй половине июля все боты были автоматически удалены за бездействие. Отвечающий за продвижение каналов Смольного блогер Николай Камнев использовал тех же самых ботов, но в кратчайшие сроки он закупил новую партию ботов.

Вероятно, в ближайшее время феноменальный рост числа подписчиков можно будет наблюдать и на каналах Смольного, тем более, что Александр Беглов уже дал неформальный старт кампании по своему переизбранию, на информационную поддержку которой выделен 1 миллиард рублей. По задумке, деньги должны пойти на позитивное освещение работы Смольного в ближайший год. Но, как показывает пример с ботами, кампания с высокой долей вероятности окажется фейковой, как и конечный результат.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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