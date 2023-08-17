В Петербурге задержали мошенника, торговавшего детским порно

В Санкт-Петербурге арестовали 19-летнего афериста по подозрению в мошенничестве и торговле порнографией с детьми. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным агентства, весной этого года житель Сестрорецка нашел в интернете запрещенные фото- и видеоматериалы, а затем начал их продавать через мессенджеры. Его задержали 16 августа на Приморском шоссе.

Кроме того, выяснилось, что подозреваемый обманул много людей, когда брал деньги за посредничество, а после исчезал, не предоставив обещанного.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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