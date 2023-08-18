Под Калининградом задержали контрабандистов с 250 кг янтаря

Сотрудники ФСБ России пресекли вывоз за границу 250 кг янтаря. Нелегальная партия оценивается в 5 млн рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).
«В Краснознаменском районе Калининградской области задержаны двое граждан России, у которых обнаружено и изъято около 250 кг янтаря – сырца различных фракций», – говорится в сообщении.
В спецслужбе уточнили, что предварительная оценочная стоимость контрабандного груза превышает 5 млн руб.
«Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – добавили в ЦОС.
Калининград, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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