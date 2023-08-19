Беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

В Новгородской области был совершен теракт с применением беспилотника. В результате был поврежден военный самолет, среди людей пострадавших нет.

Дрон коптерного типа был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Военные сбили беспилотник с помощью стрелкового оружия.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, повреждения получил один самолет. Пострадавших нет.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

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