В Вологодской области ввели запрет на полеты дронов

В Вологодской области запретят запускать беспилотники. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников.

«С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кувшинников напомнил, что полеты пилотируемых гражданских воздушных судов, таких как дельтапланы и парапланы, допускаются исключительно с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации (учета) в Росавиации.

На данный момент большинство российских субъектов ввели ограничения на полеты беспилотников. Нарушителям грозит административная ответственность по статье 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства). Владельца дрона могут оштрафовать на сумму от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Вологда, Зоя Осколкова

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