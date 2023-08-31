В Калининграде конюх похитил 16-летнюю невесту и пытался вывезти ее в Узбекистан

В Калининграде 22-летний выходец из Узбекистана похитил 16-летнюю девушку и пытался вывезти ее к себе на родину, чтобы жениться.

Мужчина работал конюхом в местном конном клубе «Империал парк», сообщает телеграм-канал Baza. Парню приглянулась 16-летняя наездница, тогда он решил действовать и забрать невесту силой.

Преступник дождался девушку, когда она вышла из клуба, угрожая ножом, посадил в автомобиль и увез в аэропорт. Мужчина собирался улететь с избранницей в Узбекистан, чтобы сыграть свадьбу.

Девушка не растерялась и подала тревожный знак сотрудникам в аэропорту. В результате похитителя задержала миграционная служба.

Калининград, Зоя Осколкова

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