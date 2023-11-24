Около 250 иностранцев «застряли» в России: мурманский губернатор сообщил о ситуации на финской границе

После закрытия Финляндией почти всех пограничных пунктов около 200 иностранцев отправлены автобусами в Санкт-Петербург, ещё 55 – будут доставлены к единственному действующему пропускному пункту – МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Почти для 200 иностранцев организовали автобусы до Санкт-Петербурга как ближайшего крупного транспортного центра, так как они решили остаться в России. У них есть все соответствующие документы и разрешения на нахождение в нашей стране», – уточнил мурманский губернатор в своём телеграм-канале.

«На КПП «Салла» в Кандалакшском районе ситуация полностью урегулирована… 55 иностранных граждан будут перевезены оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией – МАПП «Лотта» в Кольском районе», – отметил Чибис.

Ранее посол Финляндии в Москве проинформировал МИД РФ о решении Хельсинки закрыть погранпункты «Куусамо», «Салла» и «Вартиус».

Мурманск, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»