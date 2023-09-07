В Ленобласти мигрант пришел в бар с ножом в шее

Во Всеволожском районе Ленобласти иностранец пришел в бар с ножом в шее. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в городе Мурино, сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 62-летний гражданин Таджикистана зашел в заведение и своим видом испугал сотрудниц, у него в шее торчало лезвие ножа.

На место прибыли сотрудники скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Полиция устанавливает детали произошедшего. Предположительно, неподалеку от бара случилась потасовка, в которой мигрант получил ранение.

Отмечается, что пострадавший был судим за убийство и освободился из колонии условно-досрочно в конце 2010 года.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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