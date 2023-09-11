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Понедельник, 11 сентября 2023, 10:50 мск

Новости Северо-Запад

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В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали восемь человек

В Карелии восемь человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона в своем телеграм-канале.

Авария произошла в 15 километрах от города Олонец. Переднюю часть микроавтобуса сильно повредило от удара. В результате спасателям пришлось применять спецсредства для деблокирования пассажиров.

Как уточнили в региональном минздраве, шесть человек отравили в центральную районную больницу, еще двоих пострадавших извлекают МЧС.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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