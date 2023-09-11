В Карелии в аварии с микроавтобусом пострадали восемь человек

В Карелии восемь человек получили травмы в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона в своем телеграм-канале.
Авария произошла в 15 километрах от города Олонец. Переднюю часть микроавтобуса сильно повредило от удара. В результате спасателям пришлось применять спецсредства для деблокирования пассажиров.
Как уточнили в региональном минздраве, шесть человек отравили в центральную районную больницу, еще двоих пострадавших извлекают МЧС.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Петрозаводск, Зоя Осколкова
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