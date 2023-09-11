Житель Санкт-Петербурга попал в реанимацию из-за взрыва зажигалки

В Санкт-Петербурге мужчина был госпитализирован из-за взрыва зажигалки. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел накануне вечером. 54-летний мужчина пытался прикурить сигарету, когда зажигалка взорвалась у него в руках.
В результате пострадавший попал в реанимацию. У него диагностированы ожоги 20% тела, пламенем опалило шею, грудь, живот и левую руку.
Мужчине оказали необходимую помощь, за его состоянием наблюдают врачи.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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