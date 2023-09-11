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Понедельник, 11 сентября 2023, 15:15 мск

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В Санкт-Петербурге женщина умерла после липосакции

В Санкт-Петербурге женщина скончалась во время процедуры по удалению жира в частной клинике. Об этом сообщают местные СМИ.

47-летняя пациентка поступила стационар частной больницы для проведения операции по липосакции и омоложению 5 сентября. На следующий день она почувствовала себя плохо и была переведена во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова.

Несмотря на усилия врачей, спустя сутки женщина скончалась. По предварительным данным, у нее диагностировали инфаркт, отек мозга и легких.

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить точную причину смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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