В Петербурге мошенники выманили у бабушки 1,5 млн рублей за смену розеток

В Санкт-Петербурге пожилая женщина стала жертвой мошенников. Пенсионерка заплатила 1,5 млн рублей за смену розеток. Об этом сообщает «Фонтанка».

84-летней жительнице Фрунзенского района поступил звонок от лжеэлектриков. Неизвестный заявил, что в квартире женщины нужно срочно сменить проводку, иначе может возникнуть пожар. Напуганная пенсионерка отдала мастеру 800 тысяч рублей за замену двух розеток.

Через некоторое время с женщиной вновь связались и заявили, что в тот раз ее обманули мошенники, а потому нужно проверить качество проведенных работ, тогда можно будет вернуть деньги.

Человек, который пришел под видом монтера в этот раз, затребовал за свои услуги 700 тысяч рублей, получив деньги, он исчез. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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