В Петербурге семеро бандитов похитили человека ради 700 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении человека. Преступники вымогали у жертвы деньги. При обысках у них нашли оружие и одежду с нацистской символикой.

По данным телеграм-канала «Shot», задержанным от 21 до 30 лет. Они напали на мужчину на Дунайском проспекте в январе этого года и насильно усадили в автомобиль, а затем увезли в поселок Металлострой.

Жертву избивали, требуя заплатить выкуп в размере 700 тысяч рублей. Когда мужчина отдал деньги, его отпустили. Пострадавший обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В результате семеро членов банды были задержаны, у одного из них при обыске нашли нарезной пистолет 1943 года выпуска, а другой хранил одежду и предметы с нацистской символикой.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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