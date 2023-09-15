В Петербурге неизвестный сообщил о минировании электросамокатов

В Санкт-Петербурге неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах на стоянках электросамокатов. Об этом сообщают местные СМИ.
Злоумышленник позвонил в 28-й отдел полиции накануне вечером и заявил, что все электросамокаты в Центральном районе города заминированы.
Правоохранители проверили стоянки с СИМ в указанном районе и никаких опасных предметов не обнаружили. Очевидно, что речь шла о лжеминировании.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Полицейские устанавливают личность звонившего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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