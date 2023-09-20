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Среда, 20 сентября 2023, 09:41 мск

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Ребенок погиб в аварии с бронетранспортером под Мурманском

В Мурманской области легковушка столкнулась с бронетранспортером. В результате погиб шестилетний мальчик, его родители госпитализированы.

Авария произошла на 1405-м километре трассы Р-21 «Кола». БТР стоял на обочине у населенного пункта Лавна, когда в него на высокой скорости врезался легковой автомобиль.

Водитель бронемашины сообщил, что ему пришлось остановиться из-за поломки. При этом каких-либо опознавательных знаков выставлено не было. Отмечается, что авария произошла в вечернее время.

Находившийся в легковушке ребенок получил смертельную травму. Кроме того, в ДТП пострадали его родители, их доставили в больницу, передает телеграм-канал «Baza».

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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