Ребенок погиб в аварии с бронетранспортером под Мурманском

В Мурманской области легковушка столкнулась с бронетранспортером. В результате погиб шестилетний мальчик, его родители госпитализированы.
Авария произошла на 1405-м километре трассы Р-21 «Кола». БТР стоял на обочине у населенного пункта Лавна, когда в него на высокой скорости врезался легковой автомобиль.
Водитель бронемашины сообщил, что ему пришлось остановиться из-за поломки. При этом каких-либо опознавательных знаков выставлено не было. Отмечается, что авария произошла в вечернее время.
Находившийся в легковушке ребенок получил смертельную травму. Кроме того, в ДТП пострадали его родители, их доставили в больницу, передает телеграм-канал «Baza».
Мурманск, Зоя Осколкова
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