В Финляндии 44 тысячи домов остались без электричества из-за шторма

В Финляндии штормовой ветер стал причиной массовых отключений электричества. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Шторм «Варпу» обрушился на Финляндию сегодня ночью. Предупреждение об опасности было объявлено в провинциях Уусимаа, Этеля-Саво, Похйойс-Саво и Северной Карелии.

Стихия разбушевалась на южном побережье и в восточных частях страны. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В результате поваленные деревья создали затруднения на автодорогах и железнодорожных путях.

Шторм в настоящее время миновал Хельсинки. В столице продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего урагана.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»