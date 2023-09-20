В Финляндии 44 тысячи домов остались без электричества из-за шторма

В Финляндии штормовой ветер стал причиной массовых отключений электричества. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.
Шторм «Варпу» обрушился на Финляндию сегодня ночью. Предупреждение об опасности было объявлено в провинциях Уусимаа, Этеля-Саво, Похйойс-Саво и Северной Карелии.
Стихия разбушевалась на южном побережье и в восточных частях страны. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. В результате поваленные деревья создали затруднения на автодорогах и железнодорожных путях.
Шторм в настоящее время миновал Хельсинки. В столице продолжаются работы по ликвидации последствий прошедшего урагана.
Хельсинки, Зоя Осколкова
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