Школьник проиграл другу в настольной игре 100 тысяч рублей из сбережений матери

В Балтийске подросток проиграл сбережения матери другу в настольной игре. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.

13-летние дети играли в «настолку» и в какой-то момент решили использовать настоящие банкноты вместо игровой валюты. Один из мальчиков взял для этого деньги, которые откалывала его мать.

В результате школьник проиграл 107 тысяч рублей. Его приятель потратил выигрыш на сладости, самокаты и другие развлечения.

Узнав о случившемся, мать обратилась в суд. По ее мнению, ответственность за поведение сына должны нести родители. Поэтому ответчиком по иску выступает мама выигравшего мальчика. Предварительная дата разбирательства назначена на 4 октября.

Калининград, Зоя Осколкова

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