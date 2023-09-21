Школьник проиграл другу в настольной игре 100 тысяч рублей из сбережений матери

В Балтийске подросток проиграл сбережения матери другу в настольной игре. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского городского суда.
13-летние дети играли в «настолку» и в какой-то момент решили использовать настоящие банкноты вместо игровой валюты. Один из мальчиков взял для этого деньги, которые откалывала его мать.
В результате школьник проиграл 107 тысяч рублей. Его приятель потратил выигрыш на сладости, самокаты и другие развлечения.
Узнав о случившемся, мать обратилась в суд. По ее мнению, ответственность за поведение сына должны нести родители. Поэтому ответчиком по иску выступает мама выигравшего мальчика. Предварительная дата разбирательства назначена на 4 октября.
Калининград, Зоя Осколкова
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