На трассе в Ленобласти военные грузовики попали в аварию

В Ленинградской области произошла авария с участием военной техники. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает «Фонтанка».
ДТП произошло на 599-м километре трассы М-11 «Нева». Столкнулись два грузовых автомобиля «КамАЗ», которые шли в колонне.
Предположительно, причиной аварии стало то, что один из водителей слишком резко затормозил, а следующий за ним не успел среагировать и протаранил впередиидущий «КамАЗ».
По данным издания, в результате ДТП один человек пострадал.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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