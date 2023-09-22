На трассе в Ленобласти военные грузовики попали в аварию

В Ленинградской области произошла авария с участием военной техники. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает «Фонтанка».

ДТП произошло на 599-м километре трассы М-11 «Нева». Столкнулись два грузовых автомобиля «КамАЗ», которые шли в колонне.

Предположительно, причиной аварии стало то, что один из водителей слишком резко затормозил, а следующий за ним не успел среагировать и протаранил впередиидущий «КамАЗ».

По данным издания, в результате ДТП один человек пострадал.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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