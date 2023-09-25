В Архангельске задержали 18-летнего поджигателя

Военную часть пытался поджечь 18-летний житель Архангельска. Он действовал по указанию украинских кураторов в мессенджере.

Юноша подписался на проукраинские каналы в Telegram и переписывался с администраторами. От них он получил указание и попытался устроить пожар в местной военной части.

Парня задержали на месте преступления, при себе у него была канистра с бензином и моторное масло. Сотрудники спецслужб давно наблюдали за подозреваемым и поймали его с поличным.

Примечательно, что поджечь военную часть он согласился добровольно и не получал за это деньги. Теперь ему грозит до 20 лет лишение свободы за попытку организации теракта.

Архангельск, Зоя Осколкова

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