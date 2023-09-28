В Петербурге брат ранил трехлетнюю сестру ножом во время ужина

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка попала в больницу с ножевым ранением. По словам родителей, малышку ранил брат.

Инцидент произошел во время семейного ужина в квартире в Невском районе города. Трехлетнюю девочку увезли на скорой в детскую больницу №19, где обработали резаную рану лба, а затем наложили швы.

О случившемся сообщили в правоохранительные органы. Родители сообщили полицейским, что младший брат девочки взял со стола нож и случайно ранил сестру.

По факту случившегося проводится проверка. Отмечается, что семья считается благополучной и на профилактическом учете не состоит.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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