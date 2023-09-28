В Финляндии суд обязал россиянина вернуть матери незаконно вывезенных детей

Верховный суд Финляндии обязал гражданина России вернуть детей, которых он незаконно вывез из страны. Об этом сообщает Helsingin sanomat.

Мужчина уехал в Финляндию с двумя детьми 10 и 12 лет. При этом мать осталась в России. В статье не уточняется, когда именно дети с отцом покинули РФ.

Россиянин на суде заявил, что его позиция связана с «военной подготовкой», которую якобы его дети получают на родине. По словам отца, один из детей учился в кадетском классе, а другой – в классе Юнармии.

Однако Верховный суд с доводами не согласился и решил, что возвращение не создает настолько серьезной опасности, чтобы детям нельзя было жить с матерью. «Суд обязал немедленно вернуть детей», – отмечается в сообщении.

Хельсинки, Зоя Осколкова

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