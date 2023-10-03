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Вторник, 3 октября 2023, 11:31 мск

Новости Северо-Запад

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Житель Ленобласти нашел череп человека во время прогулки

Житель Ленинградской области обнаружил человеческий череп во время прогулки по лесу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Страшную находку сделал житель Гатчинского района. Он нашел череп в лесном массиве между деревнями Лампово и Протасовка и обратился в правоохранительные органы.

Череп отравили на экспертизу, чтобы установить причины смерти, а также личность погибшего. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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