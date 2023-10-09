От борщевого набора – к кучерявому кейлу: фермер из Ленинградской области рассказал, как занялся выращиванием элитной зелени в промышленных объемах

Алексей Садов сегодня выращивает 15 видов капусты, зелень, салаты и клубнику в Новосветском сельском поселении Ленинградской области. Сельским хозяйством Алексей заниматься не планировал. Говорит, что еще в детстве он много помогал родителям в огороде, и с тех пор желание работать на земле отпало. Но сегодня он – аграрий с 13-летним стажем, который ежегодно выращивает на 39 га земли 400 тонн готовой продукции. А начиналось все с покупки зелени в личных подсобных хозяйствах и перепродажи в торговые сети.

«Мне тогда было 19 лет, я учился на экономическом факультете в Санкт-Петербурге. Я покупал зелень, укроп, петрушку за 70 рублей за кг на рынке с отсрочкой платежа в 2-3 недели и продавал в сети за 200 рублей. Развозил сам, на легковушке. Правда, из института через пару лет пришлось уйти, – рассказал Алексей Садов. – Первоначально я потратил 20 тысяч рублей на регистрацию юрлица, заключил контракт с торговой сетью, в которую входило 17 магазинов, поставлял им 1,5 тонны в месяц с оборачиваемостью 300 тысяч рублей. Но в 2010 году была сильная засуха, закупочные цены на зелень сильно взлетели: килограмм на рынке стал стоить 350 рублей. Экономика не складывалась. Тогда я решил выращивать сам. Взял в аренду три гектара земли, потом еще семь, потом 20. Начал работать с «Пятерочкой» и «Спаром». Обороты выросли до 3,4 миллиона рублей в месяц, а поставлял уже 3-4 тонны. Летом продавал свою зелень, зимой брал на рынках».

Фермер признается, что без опыта и знаний было очень тяжело. Для ухода за зеленью Алексей поначалу арендовал технику у местного совхоза, у фермеров по соседству спрашивал советы по уходу, когда зелень начинала болеть. Но потом понял, что для развития в бизнесе нужно образование, и пошел учиться на агронома. Сейчас Алексей уже аспирант Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова.

Перейти на выращивание элитных сортов капусты и зелени фермер решил в 2015-2016 году, когда произошло укрупнение рынка зелени. «Мы перестали работать с большинством сетей, я открыл сервис доставки зелени до двери по Санкт-Петербургу и пригородам. Покупатели спрашивали, а почему вы не выращиваете кейл? Дальше – больше. Я понял, что не смогу быть конкурентным, выращивая лишь борщевой набор, поэтому сфокусировался на элитных, более редких и дорогих сортах, – рассказал Алексей Садов. – Сейчас мы собираем 60 тонн капусты».

Естественно, с ростом производства Алексей ушел от аренды техники в совхозе. В 2019 году он выиграл грант «Начинающий фермер» на 3 миллиона рублей и купил отечественную технику: два трактора, плуг, сеялки, фрезу, культиваторы и прочее. А вот с кадрами в сельском хозяйстве до сих пор проблемы. Фермер говорит, что местные жители работать не хотят, потому что это тяжелый физический труд. Нанимает он в основном представителей ближнего зарубежья, а удерживает сотрудников достойными зарплатами.

Санкции на бизнес Алексея Садова повлияли не критично. Подорожали семена, которые предприниматель покупает в Голландии и Швеции. Но это не основная часть затрат. А вот уход зарубежных производителей с рынка России позволил фермеру возобновить поставки в торговые сети. Сегодня ферма Алексея доставляет продукцию в «Азбуку вкуса» в Санкт-Петербурге и Москве. Выручка тоже выросла: сейчас это – 7-10 миллионов в год.

Кстати, на ферме в Новосветском сельском поселении ежегодно проходят акции «День поля», когда гости приезжают и за деньги собирают урожай. Параллельно можно и отдохнуть: здесь есть гамаки, качели, гастрозона и многое другое. В прошлом году в мероприятиях приняли участие более 3 тысяч гастротуристов. И это – также один из каналов сбыта фермерской продукции.

Подробности – в видео на нашем канале.

Северо-Запад, Анастасия Истомина

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