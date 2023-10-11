Мошенники продавали пенсионерам таблетки «от смерти» за сотни тысяч рублей

Пожилые жители Санкт-Петербурга пострадали от действий мошенников. Аферисты представлялись врачами и предлагали купить лекарства, чтобы предотвратить скорую смерть.

В полицию обратился внук 75-летней женщины. По его словам, с пенсионеркой связался неизвестный, представившийся главным врачом поликлиники, и заявил, что ей срочно нужно купить таблетки. Женщина отдала злоумышленнику 2,5 тысячи евро за лекарства.

Выяснилось, что похожим методом аферисты выманили у другой 77-детней женщины 860 тысяч рублей, передает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают подозреваемых.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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