Мошенники продавали пенсионерам таблетки «от смерти» за сотни тысяч рублей

Пожилые жители Санкт-Петербурга пострадали от действий мошенников. Аферисты представлялись врачами и предлагали купить лекарства, чтобы предотвратить скорую смерть.
В полицию обратился внук 75-летней женщины. По его словам, с пенсионеркой связался неизвестный, представившийся главным врачом поликлиники, и заявил, что ей срочно нужно купить таблетки. Женщина отдала злоумышленнику 2,5 тысячи евро за лекарства.
Выяснилось, что похожим методом аферисты выманили у другой 77-детней женщины 860 тысяч рублей, передает РЕН ТВ.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают подозреваемых.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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