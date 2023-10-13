В Петербурге вооруженный грабитель унес из банка 500 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге в отделение банка ворвался грабитель и унес с собой около полумиллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ограбление произошло утром в отделении на улице Меркурьева. В банк зашел мужчина в черной куртке с капюшоном и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги.

Сотрудница банка передала банкноты злоумышленнику, но его не устроила сумму, тогда он взял заложницу и направился к кассе, где потребовал еще денег. Получив нужную сумму, грабитель скрылся.

По горячим следам задержать преступника не удалось. Правоохранители проводят расследование.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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