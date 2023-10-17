В Баренцевом море село на мель грузовое судно

Неподалеку от Мурманска в Баренцевом море село на мель грузовое судно «Александр Гусев». Об этом сообщили в службах морского поиска и спасения.

Инцидент произошел в Кольском заливе у Большого Оленьего маяка, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Экипаж доложил об угрозе опрокидывания из-за шторма», – сказал собеседник агентства.

На данный момент известно, что на борту находятся восемь человек. Они не могут эвакуироваться самостоятельно из-за плохих погодных условий.

Мурманск, Зоя Осколкова

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