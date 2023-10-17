В Ленобласти пенсионерка нашла на даче гранатомет

Жительница Ленинградской области обнаружила у себя на даче боевой гранатомет. Об этом сообщает региональное управление МВД.

66-летняя женщина обратилась в полицию Ломоносовского района. Она заявила, что обнаружила в своем сарае в деревне Волковицы предмет, похожий на одноразовый гранатомет.

Полицейские отдали орудие на экспертизу, которая подтвердила, что гранатомет боевой.

По данным правоохранителей, оружие принадлежало супругу пенсионерки, умершему в 2022 году. Мужчина участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе в 1990-е годы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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