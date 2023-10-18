В Петербурге при демонтаже старых труб нашли человеческий скелет

Рабочие нашли череп и кости при демонтаже старых труб в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На человеческие останки наткнулись во время ремонта на улице Большой Зелениной. Работники, обнаружившие череп и другие фрагменты скелета, обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место полицейские передали кости на экспертизу, которая установит причины смерти.

По факту обнаружения останков проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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