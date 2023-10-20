В Петербурге буйный психбольной сбежал в пижаме из машины скорой

В Санкт-Петербурге рецидивист, признанный невменяемым и отправленный на принудительное лечение, сбежал из машины скорой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина был неоднократно судим за имущественные и связанные с наркотиками преступления. В этот раз его осудили за разбой и отправили на принудительное лечение.

Однако злоумышленнику удалось сбежать из автомобиля скорой помощи. Когда машина остановилась на перекрестке улиц Коллонтай и Бадаева, психу удалось улизнуть от докторов.

Отмечается, что беглец был одет в синюю клетчатую пижаму, синюю куртку и резиновые ботинки, среди особых примет – татуировка в виде штрихкода на руке. Опасного для общества преступника разыскивают.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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