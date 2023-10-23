В петербургской гимназии произошла вспышка менингита

В Санкт-Петербурге выявили несколько случаев менингита среди учащихся гимназии. Об этом сообщает телеграм-канал «78».

На прошлой неделе в одной из гимназий заболели два школьника, затем выявили еще один случай. Класс закрыли на карантин.

Проверка показала, что других заболевших нет. Руководство гимназии приняло все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Было принято решение, что учебное заведение закрывать не будут. При этом по заявлению родителей дети могут перейти на дистанционный режим обучения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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