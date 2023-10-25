В порту в Ленобласти рабочего засосало в конвейер

В Ленинградской области рабочий получил смертельную травму при работе с конвейером. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в порту Усть-Луга. 58-летнего мужчину затащило в конвейер по погрузке контейнеров в европейском серном терминале. Из-за полученных травм рабочий скончался.

По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности и решил сократить путь, чтобы не обходить конвейер по кругу, что и стало причиной трагедии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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