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Суббота, 28 октября 2023, 02:36 мск

Новости Северо-Запад

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В порту в Ленобласти рабочего засосало в конвейер

В Ленинградской области рабочий получил смертельную травму при работе с конвейером. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в порту Усть-Луга. 58-летнего мужчину затащило в конвейер по погрузке контейнеров в европейском серном терминале. Из-за полученных травм рабочий скончался.

По предварительным данным, погибший нарушил технику безопасности и решил сократить путь, чтобы не обходить конвейер по кругу, что и стало причиной трагедии.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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