В Петербурге задержали рецидивиста за поджог оборудования на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину, который был многократно судим и находился в федеральном розыске. Злоумышленник поджег оборудование на железной дороге.

Преступник проживал в Тверской области. Он не раз нарушал закон и в последний раз были приговорен к лишению свободы за кражу, однако скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

Как установили в полиции, в ночь на 14 июля рецидивист поджег релейный шкаф на 13-м километре перегона Славянка – Обухово. Оборудование выгорело полностью. При этом на движение поездов это никак не повлияло.

Теперь задержанного будут судить по статье об умышленном повреждении имущества.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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