В Санкт-Петербурге годовалый малыш выпил пива и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге годовалого мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенок отравился алкоголем по недосмотру родителей.

Малыша увезли на скорой из квартиры на улице Политрука Пасечника, передает телеграм-канал Shot. Врачи выявили токсическое действие этанола.

Мать сообщила медикам, что сын хорошо себя чувствовал днем, играл и нормально поел. К вечеру малышу стало плохо. Выяснилось, что мальчик выпил пива, открытую бутылку с которым отец оставил на столе.

Сейчас за жизнь маленького пациента борются врачи. Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»