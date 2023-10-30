В Санкт-Петербурге годовалый малыш выпил пива и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге годовалого мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенок отравился алкоголем по недосмотру родителей.
Малыша увезли на скорой из квартиры на улице Политрука Пасечника, передает телеграм-канал Shot. Врачи выявили токсическое действие этанола.
Мать сообщила медикам, что сын хорошо себя чувствовал днем, играл и нормально поел. К вечеру малышу стало плохо. Выяснилось, что мальчик выпил пива, открытую бутылку с которым отец оставил на столе.
Сейчас за жизнь маленького пациента борются врачи. Правоохранительные органы проводят проверку.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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