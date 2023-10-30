российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2023, 12:25 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Санкт-Петербурге годовалый малыш выпил пива и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге годовалого мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Ребенок отравился алкоголем по недосмотру родителей.

Малыша увезли на скорой из квартиры на улице Политрука Пасечника, передает телеграм-канал Shot. Врачи выявили токсическое действие этанола.

Мать сообщила медикам, что сын хорошо себя чувствовал днем, играл и нормально поел. К вечеру малышу стало плохо. Выяснилось, что мальчик выпил пива, открытую бутылку с которым отец оставил на столе.

Сейчас за жизнь маленького пациента борются врачи. Правоохранительные органы проводят проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Северо-Запад, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,