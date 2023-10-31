В Санкт-Петербурге подросток выстрелил другу в лицо и соврал о нападении

В Санкт-Петербурге подростки играли с сигнальной ракетницей, один из них получил ранение. Дети соврали родителям, что на них напали.

Ученики 8-го и 9-го классов где-то раздобыли охотничью ракетницу, один из них случайно выстрелил в приятеля. Подросток получил ожог роговицы, ссадину на переносице и попал в больницу.

Когда ребят спросили, как была получена травма, они, испугавшись наказания от родителей, соврали. Подростки заявили, что на них напали неизвестные в балаклавах.

Правоохранительные органы провели проверку и выяснили, что никакого нападения не было. Подробности произошедшего устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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