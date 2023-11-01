Житель Ленобласти получил пистолет в пункте выдачи заказов и скрылся

В Ленинградской области мужчина получил посылку с пистолетом и скрылся, не заплатив. Сотрудница пункта выдачи заказов обратилась в полицию.
Инцидент произошел в деревне Лупполово Всеволожского района, сообщает портал 78.ru. Мужчина показал штрихкод на экране смартфона и получил посылку, в которой находился пистолет GLOCK, кобура для скрытого ношения оружия и три ножа.
Получатель был обязан заплатить 44 тысячи рублей, но оплата не прошла из-за того, что на карте было недостаточно средств. Тогда мужчина забрал посылку и ушел, заявив, что «деньги поступят и оплата пройдет».
Сотрудница пункта выдачи обратилась в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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