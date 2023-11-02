В Калининградской области рабочий упал в цистерну с газом

В Калининградский области работник упал в резервуар со сжиженным природным газом. Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

В городе Светлом мужчина чистил трубу, которая вела к подземному резервуару со сжиженным природным газом. В какой-то момент рабочий не удержался и сорвался вниз. При этом сотрудника страховал его коллега, держа за привязанный трос.

На место прибыли спасатели и вытащили мужчину из цистерны, он был без сознания. В настоящее время пострадавший находится в больнице в состоянии комы, за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Калининград, Зоя Осколкова

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