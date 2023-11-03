Жительницу Санкт-Петербурга облили кислотой на улице

В Санкт-Петербурге 43-летнюю женщину облили кислотой на улице. Подозреваемую задержали.

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщает портал 78.ru. У женщины диагностировали ожоги спины, живота, бедер и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю жительницу. Ранее она была судима за кражу и лишена родительских прав.

Правоохранительные органы проводят проверку. Мотивы злоумышленницы устанавливаются.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»