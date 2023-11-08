В Санкт-Петербурге в ливневом колодце нашли труп

В Санкт-Петербурге обнаружили тело человека в ливневом колодце. Следственный комитет проводит проверку.

Труп нашли в ливневом колодце вблизи одного из домов в районе Ржевской площади. Тело находилось в воде под бытовым мусором, сообщили в ведомстве.

По факту обнаружения мертвого человек проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего и причины смерти.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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