В Санкт-Петербурге в ливневом колодце нашли труп

В Санкт-Петербурге обнаружили тело человека в ливневом колодце. Следственный комитет проводит проверку.
Труп нашли в ливневом колодце вблизи одного из домов в районе Ржевской площади. Тело находилось в воде под бытовым мусором, сообщили в ведомстве.
По факту обнаружения мертвого человек проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить личность погибшего и причины смерти.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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