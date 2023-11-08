В Санкт-Петербурге ученик в противогазе бегал по школе с арбалетом

В Санкт-Петербурге ученик принес в школу арбалет и выстрелил в лицо девочке. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

Инцидент произошел в одной из школ, расположенной на 5-й линии Васильевского острова. 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо.

Пострадавшую госпитализировали с травмой глаза. Состояние пациентки врачи оценивают как средней степени тяжести.

«По данному факту полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ученика отвели к психологам. Известно, что он воспитывается в неполной семье, которая характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»