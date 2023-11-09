В Ленобласти обезвредили бомбу на нефтепроводе

В Ленинградской области обнаружили самодельное взрывное устройство на магистральном нефтепроводе. Правоохранители устанавливают подозреваемых.
Опасный предмет нашли на нефтепроводе Ярославль – Приморск в районе поселка Дубровка во Всеволожском районе. В полицию обратился начальник охраны. На место происшествия приехали взрывотехники.
СВУ находилось в металлическом контейнере, контролирующем перекачку нефтепродукта, передает телеграм-канал Shot. Местные СМИ уточняют, что бомба состояла из двух гранат, скрепленных проволокой.
Бомбу обезвредили и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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