В Санкт-Петербург доберман искусал за голову 12-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге на 12-летнюю девочку набросился доберман и искусал ее за голову. Об этом сообщает телеканал 78.

Инцидент произошел в Выборгском районе города. Собака набросилась на школьницу и несколько раз укусила ее.

Девочку доставила в больницу бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей рваные раны головы и оказали необходимую помощь. Школьницу отпустили домой, ее состояние удовлетворительное.

По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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