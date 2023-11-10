В Санкт-Петербург доберман искусал за голову 12-летнюю девочку

В Санкт-Петербурге на 12-летнюю девочку набросился доберман и искусал ее за голову. Об этом сообщает телеканал 78.
Инцидент произошел в Выборгском районе города. Собака набросилась на школьницу и несколько раз укусила ее.
Девочку доставила в больницу бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей рваные раны головы и оказали необходимую помощь. Школьницу отпустили домой, ее состояние удовлетворительное.
По данному факту проводят проверку правоохранительные органы.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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