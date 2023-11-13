В Санкт-Петербурге мужчина бросил гранату за забор поликлиники

В Санкт-Петербурге неизвестный кинул пакет с гранатой через ограждение поликлиники. Прибывшие на место взрывотехники выяснили, что предмет не представлет опасности. Мужчину разыскивают.

Инцидент произошел у поликлиники №97 на улице Кустодиева в Выборгском районе города. Мужчина подошел к ограждению и бросил пакет, заявив, что в нем находится бомба.

На место прибыли полицейские и взрывотехники Росгвардии. В пакете оказался муляж гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества, но с механической частью запала.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителя разыскивает полиция.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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